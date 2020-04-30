Баннер с фашистами повесили в Таганроге из-за ошибки дизайнера на «удаленке»

Баннер с коллажем из нескольких фотографий на военную тему монтировали на стену социально-культурного центра «Приморский» в преддверии Дня Победы. При этом на одной из фотографий были изображены солдаты и танки вермахта. Фото скандального баннера появилось в соцсетях.
По словам представителя городской администрации, дизайном баннера занимался наемный сотрудник, который работал на «удаленке». Из-за его ошибки в коллаж попало фото с изображением фашистов. В настоящее время баннер демонтировали.
Также, по данным информационного агентства, директор СКЦ «Приморский» и его заместитель по административно-хозяйственной работе получили выговор.