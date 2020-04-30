Баннер с фашистами повесили в Таганроге из-за ошибки дизайнера на «удаленке»

Баннер с коллажем из нескольких фотографий на военную тему монтировали на стену социально-культурного центра «Приморский» в преддверии Дня Победы. При этом на одной из фотографий были изображены солдаты и танки вермахта. Фото скандального баннера появилось в соцсетях.