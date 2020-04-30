Число «тяжелых» пациентов с коронавирусом в Ростовской области выросло до 11 человек

Таким образом, в тяжелом состоянии в госпиталях региона находятся 11 человек.
Напомним, что за сутки в регионе от коронавируса скончались три пациента, а за все время инфекция унесла жизни шестерых человек. Общее число заражений коронавирусом в области достигло 943 случаев, из них 80 человек вылечились.
На стационарном лечении находятся 188 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 13 городах и районах субъекта. Лидером по приросту остается Ростов-на-Дону, где было зафиксировано 46 новых случаев заражения за сутки.