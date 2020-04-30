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Донорам в Ростове рассказали о порядке сдачи крови во время самоизоляции

30 апреля 2020, 05:01
Фото: https://pixabay.com
Жителей Ростова-на-Дону старше 18 лет пригласили стать донорами крови, проинформировали в облправительстве.

Стать донором может любой совершеннолетний человек, вес которого превышает 50 килограммов. При себе нужно иметь паспорт с регистрацией в регионе.

«Сдать кровь можно 4, 6, 7 и 8 мая на улице Ченцова, 71/63б, сделать это необходимо с 08.30 до 13.00. Режим самоизоляции не распространяется на тех, кто решил сдать кровь», — сказано в сообщении.

У посетителей проверят температуру и предложат им обработать руки антисептиком. Для доноров в Ростове, Волгодонске, Шахтах и Таганроге предусмотрено бесплатное такси. По этим вопросам можно обратиться по телефону 229-37-37.

«Если донора остановит полицейский, то нужно назвать ему адрес станции переливания крови. После сдачи крови будет выдана специальная справка», — уточнили в правительстве.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 864 случая заболевания коронавирусом.

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