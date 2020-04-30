Донорам в Ростове рассказали о порядке сдачи крови во время самоизоляции

Стать донором может любой совершеннолетний человек, вес которого превышает 50 килограммов. При себе нужно иметь паспорт с регистрацией в регионе.
«Сдать кровь можно 4, 6, 7 и 8 мая на улице Ченцова, 71/63б, сделать это необходимо с 08.30 до 13.00. Режим самоизоляции не распространяется на тех, кто решил сдать кровь», — сказано в сообщении.
У посетителей проверят температуру и предложат им обработать руки антисептиком. Для доноров в Ростове, Волгодонске, Шахтах и Таганроге предусмотрено бесплатное такси. По этим вопросам можно обратиться по телефону 229-37-37.
«Если донора остановит полицейский, то нужно назвать ему адрес станции переливания крови. После сдачи крови будет выдана специальная справка», — уточнили в правительстве.