ФСС будет осуществлять прием документов от страхователей до 12 мая

В ФСС пояснили, что подать документы можно как бумажном, так и в электронном виде. При этом специалисты фонда акцентируют внимание на том, что по причине тяжелой эпидситуации безопаснее будет подать документы онлайн посредством портала Госуслуги, с помощью личного кабинета страхователя на сайте ФСС или через фондовый шлюз.