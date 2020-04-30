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ФСС будет осуществлять прием документов от страхователей до 12 мая

30 апреля 2020, 18:48
Фото: 1st MediaInvest
Фонд социального страхования (ФСС) сообщил, что срок подачи документов, являющихся подтверждением рода подтверждающих вид экономической деятельности организации, перенесли на двенадцатое мая.

Каждый год все работающие в РФ юрлица предоставляют в ФСС сведения, подтверждающие основной вид деятельности. От класса риска деятельности варьируется тариф взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Из-за нерабочего по причине пандемии периода с 15 апреля по 8 мая, срок предоставления этих данных перенесли на 12 мая, сообщают «Новые известия».

В основном, вид деятельности устанавливает страхователь на базе бухотчетности за прошлый год. Для подтверждения в фонд соцстрахования нужно предоставить всю соответствующую документацию: заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности, справка-подтверждение основного вида экономической деятельности, копия пояснительной записки к бухбалансу за прошлый год. Отмечается, что пояснительную записку субъекты малого предпринимательства не предоставляют.

В ФСС пояснили, что подать документы можно как бумажном, так и в электронном виде. При этом специалисты фонда акцентируют внимание на том, что по причине тяжелой эпидситуации безопаснее будет подать документы онлайн посредством портала Госуслуги, с помощью личного кабинета страхователя на сайте ФСС или через фондовый шлюз.

В случае несвоевременного подтверждения организацией основного вида экономической деятельности, ФСС определит ее к наиболее подходящему из перечисленных. В данном случае страховые взносы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний организации придется платить по предельному тарифу.

Отмечается, что при обнаружении в рамках проверок неверного вида деятельности, ФСС пересчитает страховые взносы. В этом случае организации придется погасить недоимку, заплатить пени и штраф.

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