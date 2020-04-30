Названы города Ростовской области с новыми заболевшими коронавирусом

За сутки зарегистрировали 79 случаев заболевания, большинство из них приходятся на Ростов — 46 пациентов. Еще 3 случая выявили в Батайске, 5 — в Шахтах, 4 — в Новошахтинске.
Также зараженные есть в Аксайском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Пролетарском районах. За все время в области проверили на коронавирус около 32 тысяч человек.
В данный момент в регионе зарегистрировано 943 случая заражения. В том числе 80 пациентов удалось вылечить, еще шестеро скончались.