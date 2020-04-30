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Названы города Ростовской области с новыми заболевшими коронавирусом

30 апреля 2020, 07:56
Фото: pixabay.com
Новые заболевшие коронавирусом в Ростовской области проживают в 13 городах и районах, проинформировали в правительстве региона.

За сутки зарегистрировали 79 случаев заболевания, большинство из них приходятся на Ростов — 46 пациентов. Еще 3 случая выявили в Батайске, 5 — в Шахтах, 4 — в Новошахтинске.

Также зараженные есть в Аксайском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Пролетарском районах. За все время в области проверили на коронавирус около 32 тысяч человек.

В данный момент в регионе зарегистрировано 943 случая заражения. В том числе 80 пациентов удалось вылечить, еще шестеро скончались.

Ранее стали известны подробности заболевания коронавирусом пациентов онкоцентра в Ростове.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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