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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 22,4

30 апреля 2020, 08:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
По состоянию на 30 апреля показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ростовской области составил 22,4 пациента на 100 тысяч населения, сообщил начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин.

Это на 8,48% больше, чем днем ранее, когда показатель заболеваемости составлял 20,5 случая на 100 тысяч человек.

На 30 апреля в Ростовской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли, общее количество умерших достигло шести человек. Общее число заболевших увеличилось в донском регионе до 943 человек, на стационарном лечении находятся 188 человек, в тяжелом состоянии 11 пациентов, в обсервации 32 человека.

Новые случаи заболевания зарегистрировали в 13 городах и районах Ростовской области, больше всего заболевших, 46 человек, выявили в Ростове.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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