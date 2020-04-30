Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 22,4

Это на 8,48% больше, чем днем ранее, когда показатель заболеваемости составлял 20,5 случая на 100 тысяч человек.
На 30 апреля в Ростовской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли, общее количество умерших достигло шести человек. Общее число заболевших увеличилось в донском регионе до 943 человек, на стационарном лечении находятся 188 человек, в тяжелом состоянии 11 пациентов, в обсервации 32 человека.
Новые случаи заболевания зарегистрировали в 13 городах и районах Ростовской области, больше всего заболевших, 46 человек, выявили в Ростове.