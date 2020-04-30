Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 22,4

На 30 апреля в Ростовской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли, общее количество умерших достигло шести человек. Общее число заболевших увеличилось в донском регионе до 943 человек, на стационарном лечении находятся 188 человек, в тяжелом состоянии 11 пациентов, в обсервации 32 человека.