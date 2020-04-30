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Ростовский инфекционист заявил, что коронавирусом переболеет 70% жителей

30 апреля 2020, 11:07
Коронавирусом переболеет большая часть населения, но в настоящее время важно замедлить распространение COVID-19, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней РостГМУ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов.

Он рассказал ИА «ДОН 24», что остановить эпидемию можно будет только тогда, когда инфекцией переболеют 60–70% населения. Если большая часть населения столкнется с вирусом, у него не останется возможностей для распространения.

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При этом инфекционист не исключил, что те, кто не заразятся вирусом сейчас, столкнутся с ним в будущем, но тогда уже не будет такой нагрузки на систему здравоохранения.

«Пока абсолютно все население Земли не столкнется с COVID-19, вирус «не успокоится», — цитирует информагентство Амбалова. Он также добавил что от COVID-19 нет лекарства и вакцины, поэтому с ним придется сталкиваться всем.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. За сутки прирост составил 79 человек с подтвержденным диагнозом. За все время 80 пациентов выздоровели, шесть человек скончались

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#Новости#Коронавирус#Общество
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