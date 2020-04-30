Ростовский инфекционист заявил, что коронавирусом переболеет 70% жителей

Он рассказал ИА «ДОН 24», что остановить эпидемию можно будет только тогда, когда инфекцией переболеют 60–70% населения. Если большая часть населения столкнется с вирусом, у него не останется возможностей для распространения.
При этом инфекционист не исключил, что те, кто не заразятся вирусом сейчас, столкнутся с ним в будущем, но тогда уже не будет такой нагрузки на систему здравоохранения.
«Пока абсолютно все население Земли не столкнется с COVID-19, вирус «не успокоится», — цитирует информагентство Амбалова. Он также добавил что от COVID-19 нет лекарства и вакцины, поэтому с ним придется сталкиваться всем.
Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. За сутки прирост составил 79 человек с подтвержденным диагнозом. За все время 80 пациентов выздоровели, шесть человек скончались