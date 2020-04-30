В Башкирии состоялся крупнейший международный онлайн-форум

Форум включил в себя девять рабочих секций. Первая из них, «Глобальные рынки в кризис: падение или передел?», касалась последствий кризиса для глобальной экономики и путей выхода из него. По мнению Собчак, пандемия способна повлиять на политическую обстановку в Европе и изменить отношения между странами Евросоюза.