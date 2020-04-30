В Башкирии состоялся крупнейший международный онлайн-форум

Как сообщают «Новые известия», модератором международного пленарного заседания стала телеведущая Ксения Собчак. Интерактивное мероприятие базировалось на платформе bashkiria-live.com. Оно стало первым в РФ международным форумом после запрета публичных заседаний. Завершение форума зарекомендовало на международном уровне новый бренд - «Башкирский МОФ».
Отечественная сессия под названием «Новая реальность: государство и глобальные вызовы» и международная сессия «Мир после коронавируса: евразийский взгляд» стали основными событиями форума. В них приняли участие крупнейшие эксперты. Среди них - политики, экономисты и общественные деятели из России и стран зарубежья.
По словам главы Республики Башкирия Радия Хабирова, после окончания пандемии мир уже никогда не будет прежним. Этот факт требует инновационных принципов управления от ученых и политиков.
Форум включил в себя девять рабочих секций. Первая из них, «Глобальные рынки в кризис: падение или передел?», касалась последствий кризиса для глобальной экономики и путей выхода из него. По мнению Собчак, пандемия способна повлиять на политическую обстановку в Европе и изменить отношения между странами Евросоюза.
На секции «Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн-профессий» эксперты сделали вывод, что рынок труда после пандемии сильно изменится.
В секции ретейлеров обсуждались новые черты в поведении потребителей. Ассоциация предприятий онлайн-торговли провела диалог под названием «Магазины 4.0 Апрельская Пятилетка и новая стратегия развития».
Секция «Уроки в пижаме. Старая школа по новому адресу» была посвящена влиянию пандемии на образование. По мнению экспертов, многие вузы начнут движение в сторону новых дистанционных технологий обучения.
В секции «POST-COVID. Общество и новые социальные вызовы» отечественные и зарубежные эксперты обсуждали изменения в обществе после окончания пандемии. Еще одна секция - «Covid & Media: доверие против хайпа» - была посвящена изменениям в инфосфере в период введения ограничений по всему миру. Так, на первое место вышла необходимость пользователей проверять информацию о заболеваемости.
Свыше ста отечественных и международных изданий опубликовали статьи о форуме. Трансляция пленарных заседаний велась на Россию, Европу и арабские страны на английском и русском языках. Форум освещался двадцатью федеральными и международными инфопартнерами. Среди них холдинг 1MediaInvest и «Новые известия».