В Ростовской области готовят план по нормализации деловой жизни

По словам главы региона, план действий по нормализации деловой жизни будет разработан в ближайшие десять дней. В документе будут отражены меры, направленные на развитие экономики области после того, как закончится пандемия.
Голубев сообщил, что драйверами экономики станут менее пострадавшие от коронавируса отрасли — промышленность, АПК, торговля и строительный комплекс.
Напомним, что с 30 марта в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. Общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая. Болезнь унесла жизни шестерых человек.