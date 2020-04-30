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В Ростовской области готовят план по нормализации деловой жизни

30 апреля 2020, 13:45
Фото: pxhere.com
Правительство Ростовской области готовит документ, в котором будут прописаны меры по возвращению в регион деловой активности, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, план действий по нормализации деловой жизни будет разработан в ближайшие десять дней. В документе будут отражены меры, направленные на развитие экономики области после того, как закончится пандемия.

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Голубев сообщил, что драйверами экономики станут менее пострадавшие от коронавируса отрасли — промышленность, АПК, торговля и строительный комплекс.

Напомним, что с 30 марта в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. Общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая. Болезнь унесла жизни шестерых человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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