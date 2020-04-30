В Суворовском районе Ростова-на-Дону строят новую дорогу

Речь идет об участке длиной 700 метров.
Подъезд, который существует сегодня, не соответствует современным требованиям. Новая дорога станет частью развивающегося района, а в дальнейшем и всего Ростова-на-Дону.
Сейчас специалисты подготавливают основание трассы. Затем она будет заасфальтирована согласно техническим требованиям. АО «Ростовское» планирует завершить работы к концу июня.
Ранее администрация города упоминала о начале строительства новой дороги в Суворовский в конце 2020 года. Работы по продлению улицы Орбитальной до района Суворовский будут проходить в течение трех лет.