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Ведущая Первого канала хочет засудить игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева

30 апреля 2020, 15:15
Фото: vk.com/fcrostov
Телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова намерена отсудить деньги у футболиста «Ростова» Павла Мамаева, сообщает Mash.

Напомним, что осенью 2018 года Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным устроил две драки в центре Москвы. Это вызвало широкий общественный резонанс и обернулось для обоих уголовным делом.

Оба спортсмена отсидели около года в тюрьме, после чего Мамаев стал игроком «Ростов». За эту команду он выступает до сих.

В одной из драк пострадал водитель Ушаковой, а у ее машины Mercedes разбили стекло и помяли дверь. Теперь телеведущая подала в суд на футболистов.

«Ушакова хочет отсудить 300 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Напомним, что Мамаев заявил о возможном переезде в другую страну в будущем.

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