Ведущая Первого канала хочет засудить игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева

Напомним, что осенью 2018 года Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным устроил две драки в центре Москвы. Это вызвало широкий общественный резонанс и обернулось для обоих уголовным делом.
Оба спортсмена отсидели около года в тюрьме, после чего Мамаев стал игроком «Ростов». За эту команду он выступает до сих.
В одной из драк пострадал водитель Ушаковой, а у ее машины Mercedes разбили стекло и помяли дверь. Теперь телеведущая подала в суд на футболистов.
«Ушакова хочет отсудить 300 тысяч рублей», — говорится в публикации.