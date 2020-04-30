Власти обнародовали информацию о трех жертвах коронавируса в Волгодонске и Шахтах

Так, в Волгодонске инфекция унесла жизни двоих мужчин. Одному из них было 90 лет, другому — 59. У обоих были сопутствующие заболевания. При этом о смерти этих пациентов стало известно еще во вторник, 28 апреля. В четверг, 30 апреля, эту информацию подтвердили официально.