Власти обнародовали информацию о трех жертвах коронавируса в Волгодонске и Шахтах

Так, в Волгодонске инфекция унесла жизни двоих мужчин. Одному из них было 90 лет, другому — 59. У обоих были сопутствующие заболевания. При этом о смерти этих пациентов стало известно еще во вторник, 28 апреля. В четверг, 30 апреля, эту информацию подтвердили официально.
Жертвой коронавируса в Шахтах стал 60-летний мужчина.
Пациенты проходили лечение в госпиталях Волгодонска и Шахт, но прибыли из других территорий Ростовской области.
Напомним, что на 30 апреля общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая, 80 пациентов вылечились. За сутки было зарегистрировано 79 новых больных. Болезнь унесла жизни шестерых человек.