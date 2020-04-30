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Власти обнародовали информацию о трех жертвах коронавируса в Волгодонске и Шахтах

30 апреля 2020, 12:56
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области сообщили о возрасте трех пациентов, умерших от COVID-19, говорится в сообщении регионального пресс-центра по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Так, в Волгодонске инфекция унесла жизни двоих мужчин. Одному из них было 90 лет, другому — 59. У обоих были сопутствующие заболевания. При этом о смерти этих пациентов стало известно еще во вторник, 28 апреля. В четверг, 30 апреля, эту информацию подтвердили официально.

Жертвой коронавируса в Шахтах стал 60-летний мужчина.

Пациенты проходили лечение в госпиталях Волгодонска и Шахт, но прибыли из других территорий Ростовской области.

Напомним, что на 30 апреля общее число заражений коронавирусом в Ростовской области составило 943 случая, 80 пациентов вылечились. За сутки было зарегистрировано 79 новых больных. Болезнь унесла жизни шестерых человек.

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#Новости#Коронавирус#Политика
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