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Все больше ростовчан заражаются коронавирусом в невыявленных источниках

30 апреля 2020, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области растет количество пациентов с коронавирусной инфекцией, источник заражения которых остается невыявленным, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Как проинформировал Ковалев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в настоящее время доля таких больных составляет 9%, и эта цифра постоянно растет.

Кроме того, 43% заразившихся составляют контактировавшие с больными, еще 32% завезли коронавирусную инфекцию из других стран, 23% заболевших рабочие, 6,4% — служащие.

У 16% заразившихся жителей области заболевание проходит в тяжелой форме, у 25% — в легкой.

На 30 апреля в Ростовской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли, общее количество умерших достигло шести человек. Общее число заболевших в области увеличилось до 943 человек, на стационарном лечении находятся 188 человек, в тяжелом состоянии 11 пациентов, в обсервации 32 человека.

Новые случаи заболевания зарегистрировали в 13 городах и районах Ростовской области, больше всего заболевших, 46 человек, выявили в Ростове.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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