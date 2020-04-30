Все больше ростовчан заражаются коронавирусом в невыявленных источниках

Как проинформировал Ковалев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в настоящее время доля таких больных составляет 9%, и эта цифра постоянно растет.
Кроме того, 43% заразившихся составляют контактировавшие с больными, еще 32% завезли коронавирусную инфекцию из других стран, 23% заболевших рабочие, 6,4% — служащие.
У 16% заразившихся жителей области заболевание проходит в тяжелой форме, у 25% — в легкой.
На 30 апреля в Ростовской области выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли, общее количество умерших достигло шести человек. Общее число заболевших в области увеличилось до 943 человек, на стационарном лечении находятся 188 человек, в тяжелом состоянии 11 пациентов, в обсервации 32 человека.
Новые случаи заболевания зарегистрировали в 13 городах и районах Ростовской области, больше всего заболевших, 46 человек, выявили в Ростове.