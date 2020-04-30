ЮЗТС получил официальный статус российского производителя на выпускаемую продукцию

В апреле 2020 года Минпромторг РФ внес ЮЗТС в перечень отечественных производителей двухстоечных станков с ЧПУ. Здесь имеются в виду токарно-карусельные станки, которые оснащены одним или двумя суппортами различного исполнения, как с магазином инструментов, так и с револьверной головкой. Эти комплексы нужны для вертикальной токарной обработки различных криволинейных поверхностей деталей из черных и цветных металлов крупных и средних габаритов. Их диаметр может достигать 3,2 метра, а масса доходить до 25 тонн. Описанные выше станки тоже имеют широкий набор дополнительных опций под потребности заказчика.