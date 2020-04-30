ЮЗТС получил официальный статус российского производителя на выпускаемую продукцию

В данный перечень вошли и инновационные портальные токарно-фрезерно-расточные обрабатывающие центры серии VС Gantry Machine. Об этом информирует admkrai.krasnodar.ru.
Заключение выдали на основании документов представленных в соответствии с правилами, которые были утверждены постановлением правительства № 719 от 17 июля 2015 года. Полученный сертификат является подтверждением того, что продукция ЮЗТС соответствует всем нормам и стандартам станкостроения, официально признанным в РФ, а само предприятие удостаивается статуса отечественного производителя.
В конце декабря 2019 года Министерство промышленности и торговли включило завод в список производителей промышленной продукции на территории России для одностоечных токарно-карусельных станков моделей 1512Ф3.СМ и 1516Ф3.СМ. Подобные токарно-карусельные станки с ЧПУ оснащены револьверной (пятигранной) головкой. Они необходимы для вертикальной токарной обработки различных криволинейных поверхностей деталей из черных и цветных металлов диаметром до 1,6 метра и массой до 10 тонн.
В феврале нынешнего года Минпромторг РФ присвоил краснодарскому ЮЗТС статус российского производителя одностоечных токарно-карусельных станков с ЧПУ серии «А». Речь идет о более современных токарно-карусельных станках, оснащенных магазином инструментов. Комплексы осуществляют вертикальную токарную обработку деталей диаметром до 1,8 метра и массой до 15 тонн. Станки имеют широкий набор дополнительных опций под потребности конкретного заказчика.
В апреле 2020 года Минпромторг РФ внес ЮЗТС в перечень отечественных производителей двухстоечных станков с ЧПУ. Здесь имеются в виду токарно-карусельные станки, которые оснащены одним или двумя суппортами различного исполнения, как с магазином инструментов, так и с револьверной головкой. Эти комплексы нужны для вертикальной токарной обработки различных криволинейных поверхностей деталей из черных и цветных металлов крупных и средних габаритов. Их диаметр может достигать 3,2 метра, а масса доходить до 25 тонн. Описанные выше станки тоже имеют широкий набор дополнительных опций под потребности заказчика.
Министерство промышленности и торговли России присвоило ЮЗТС статус российского производителя инновационных портальных токарно-фрезерно-расточных обрабатывающих комплексов серии «VC Gantry Machine». Последние являются современными импортозамещающими обрабатывающими станками. Новые комплексы должны удовлетворить потребности отечественных машиностроительных заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также авиационной, аэрокосмической, судостроительной и энергетической промышленности. Обрабатывающие центры серии «VC Gantry Machine» нужны для обработки крупногабаритных тяжелых деталей диаметром до пяти метров и массой до 125 тонн.
Обрабатывающие комплексы отличаются жесткостью базовых деталей, высокой точностью обработки и уровнем автоматизации, отличной эргономикой, надежностью, долговечностью и простотой обслуживания.
Список отечественных производителей состоит из перечня российских компаний, которых специалисты Минпромторга РФ признали соответствующими российским критериям и требованиям. Все они имеют необходимые сертификаты, а их производственные мощности локализованы внутри России.
Производители отечественной промышленной продукции имеют возможность принимать участие в госзакупках на приоритетной основе. Так при прочих равных условиях преимущество при заключении государственного или муниципального контракта будет отдаваться заводам внесенным в список Минпромторга.
Для краснодарского ЮЗТС это значит, что предприятие может достойно конкурировать с иностранными производителями на отечественном рынке, активно участвуя в импортозамещении.
Напомним, что Южный завод тяжелого станкостроения создали в 2016 году на базе известного завода имени Седина. Во времена Советского Союза данное предприятие изготавливало и поставляло токарно-карусельные станки в 65 стран мира. С приходом нового инвестора и при поддержке местных властей на ЮЗТС опять началось серийное производство инновационных металлообрабатывающих станков. Сейчас их поставляют предприятиям Российской Федерации, Европейского Союза и в страны дальнего зарубежья.