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Застрявших в Турции жителей Ростова вывезут спецрейсом

30 апреля 2020, 08:56
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области, которые из-за ситуации с коронавирусом застряли в Турции и Израиле, смогут улететь спецрейсом, заявили в Минкомсвязи.

Так, 5 мая можно будет улететь из Антальи в Ростов-на-Дону, после чего самолет направится в Уфу. На следующий день организуют рейс из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Также на начало мая запланированы и другие вывозные рейсы, в том числе Пхукет — Уфа — Ростов-на-Дону и Ереван — Сочи. Ими также могут воспользоваться жители Ростовской области.

Ранее в Ростове приземлился самолет с туристами из Таиланда.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. За сутки прирост составил 79 человек с подтвержденным диагнозом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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