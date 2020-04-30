Застрявших в Турции жителей Ростова вывезут спецрейсом

Так, 5 мая можно будет улететь из Антальи в Ростов-на-Дону, после чего самолет направится в Уфу. На следующий день организуют рейс из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
Также на начало мая запланированы и другие вывозные рейсы, в том числе Пхукет — Уфа — Ростов-на-Дону и Ереван — Сочи. Ими также могут воспользоваться жители Ростовской области.
Ранее в Ростове приземлился самолет с туристами из Таиланда.
Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. За сутки прирост составил 79 человек с подтвержденным диагнозом.