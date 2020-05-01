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Дождливая и теплая погода ожидается в Ростовской области на выходных

1 мая 2020, 09:23
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в субботу будет облачная погода, а в воскресенье начнутся дожди, сообщили в Гидрометцентре.

Дождливая погода прогнозируется в пятницу днем, температура поднимется до 25 градусов. Осадки прекратятся ночью, а температура опустится до 10 градусов.

В субботу жителям города стоит ждать облачной погоды, воздух прогреется до 27 градусов. Ночью снова начнется дождь и продолжится в воскресенье днем. Температура воздуха не превысит 21 градус.

Дождливая погода сохранится с понедельника по четверг, температура будет варьироваться от 20 до 26 градусов. В ночное время она опустится до 12 градусов.

Отмечается, что на следующей неделе скорость ветра может подняться до 6 метров в секунду.

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