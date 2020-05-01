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Двое нарушителей самоизоляции напали на полицейских в Ростове

1 мая 2020, 11:22
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области два человека, нарушавших режим самоизоляции, оказали сопротивление сотрудникам полиции, сообщили в региональном УМВД.

Правоохранители во время патрулирования увидели пьяных мужчину и женщину. Сотрудники потребовали предъявить документы, однако пара стала вести себя агрессивно.

«Полицейские попытались доставить прохожих в отдел, но они оказали сопротивление. У сотрудников оказалось повреждено форменное обмундирование», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Все материалы будут переданы в следственные органы.

Также решается вопрос о привлечении пары к административной ответственности.

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