Двое нарушителей самоизоляции напали на полицейских в Ростове

Правоохранители во время патрулирования увидели пьяных мужчину и женщину. Сотрудники потребовали предъявить документы, однако пара стала вести себя агрессивно.
«Полицейские попытались доставить прохожих в отдел, но они оказали сопротивление. У сотрудников оказалось повреждено форменное обмундирование», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Все материалы будут переданы в следственные органы.
Также решается вопрос о привлечении пары к административной ответственности.