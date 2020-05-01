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Ростовчане раскритиковали появившихся в городе зацеперов

1 мая 2020, 07:26
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону появились люди, которые цепляются за грузовики и катаются по городу, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, на котором показал двух парней, зацепившихся за двери кузова. Они прокатились на проспекте 40-летия Победы.

«Как люди ездят по городу, если нет денег на такси», — написал автор. Некоторые пользователи в комментариях пошутили, что скоро сами так будут передвигаться, если не выйдут на работу.

Другие горожане раскритиковали парней за опасные развлечения. Многие предположили, что будет отвечать водитель, если кто-то из них сорвется и пострадает.

«Я бы сказала об этом водителю фуры, чтобы он принял соответствующие меры», — прозвучало в комментариях.

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