Ростовчане раскритиковали появившихся в городе зацеперов

Автор публикации разместил фото, на котором показал двух парней, зацепившихся за двери кузова. Они прокатились на проспекте 40-летия Победы.
«Как люди ездят по городу, если нет денег на такси», — написал автор. Некоторые пользователи в комментариях пошутили, что скоро сами так будут передвигаться, если не выйдут на работу.
Другие горожане раскритиковали парней за опасные развлечения. Многие предположили, что будет отвечать водитель, если кто-то из них сорвется и пострадает.
«Я бы сказала об этом водителю фуры, чтобы он принял соответствующие меры», — прозвучало в комментариях.