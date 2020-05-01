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Ростовчанин рассказал Путину о печати масок на 3D оборудовании

1 мая 2020, 10:09
Фото: donland.ru
Победитель конкурса «Лидеры России 2020» Олег Полушкин из Ростова-на-Дону рассказал президенту Владимиру Путину об изготовлении защитных масок, сообщили в правительстве региона.

Ростовчанин рассказал, что на базе одного из вузов было запущено производство лицевых защитных экранов. Их делают на лазерном станке и выпускают до трех тысяч штук ежедневно.

«Экраны применяются в медицинских учреждениях, торговых точках, аптеках, для защиты врачей, продавцов, кассиров. По качеству они не уступают зарубежным аналогам», — заявил Полушкин.

Он добавил, что экраны защищают глаза, рот и нос от попадания инфекции при общении с зараженными. Эксперт поделился информацией о движении «Мейкеры против COVID-19», в рамках которого энтузиасты 3D печати в России производят лицевые маски.

Путин заявил, что узнал о движении из СМИ, и эти сведения стали для него совершенно неожиданными. Он выразил благодарность ростовчанину за работу.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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