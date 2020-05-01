Сотни животных погибли во время пожара в Ростовской области

Происшествие случилось в четверг вечером в хуторе Городище, где загорелись сухая трава и камыш. Огонь распространялся вдоль канала на площади около 900 квадратных метров.
Тушение осложнялось тем, что не могла подъехать спецтехника. В ликвидации огня задействовали 50 специалистов, которым потребовалось два часа.
«Из-за пожара погибли сотни птиц, ежей и зайцев. Также в опасности находились лошади, так как рядом расположена площадка для выгула», — сказано в сообщении.
Местные жители рассказали, что на месте пожара находились два человека. Сейчас выясняется, был ли это поджог.
Добавим, что в регионе действует режим повышенной пожароопасности. В этот период запрещено разжигать костры.