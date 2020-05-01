rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотни животных погибли во время пожара в Ростовской области

1 мая 2020, 09:40
Фото: donland.ru
В Азовском районе крупный ландшафтный пожар стал причиной гибели множества животных, сообщили в правительстве Ростовской области.

Происшествие случилось в четверг вечером в хуторе Городище, где загорелись сухая трава и камыш. Огонь распространялся вдоль канала на площади около 900 квадратных метров.

Тушение осложнялось тем, что не могла подъехать спецтехника. В ликвидации огня задействовали 50 специалистов, которым потребовалось два часа.

«Из-за пожара погибли сотни птиц, ежей и зайцев. Также в опасности находились лошади, так как рядом расположена площадка для выгула», — сказано в сообщении.

Местные жители рассказали, что на месте пожара находились два человека. Сейчас выясняется, был ли это поджог.

Добавим, что в регионе действует режим повышенной пожароопасности. В этот период запрещено разжигать костры.

Материалы по теме
Центр Ростова остался без света из-за крупного пожараПочти шесть часов тушили крупный пожар на Шаумяна в РостовеПатрулирование лесов усилят в Ростовской области из-за угрозы пожаров
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00