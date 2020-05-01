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В Ростовской области не нашли 15% вернувшихся из других регионов

1 мая 2020, 03:33
Фото: pixabay
В Ростовской области не удалось разыскать 15% людей, которые во время самоизоляции приехали из других территорий, сообщил губернатор Василий Голубев.

За этот период из других регионов приехали 12,7 тысячи человек. Из них 84,4% сейчас находятся дома.

«Контакт не удалось установить с остальными. Это источник, который в любой момент может полыхнуть», — заявил глава региона.

Он добавил, что во время майских праздников в регион могут приехать еще 1,1 тысячи человек. Ранее был введен обязательный учет граждан, которые вернулись из других территорий.

За все время в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. Врачам не удалось спасти шесть человек.

До этого жителей Ростовской области обязали носить лицевые маски.

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