В Ростовской области не нашли 15% вернувшихся из других регионов

За этот период из других регионов приехали 12,7 тысячи человек. Из них 84,4% сейчас находятся дома.
«Контакт не удалось установить с остальными. Это источник, который в любой момент может полыхнуть», — заявил глава региона.
Он добавил, что во время майских праздников в регион могут приехать еще 1,1 тысячи человек. Ранее был введен обязательный учет граждан, которые вернулись из других территорий.
За все время в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом. Врачам не удалось спасти шесть человек.