Власти Ростовской области рассказали, кто должен сделать тест на коронавирус

Эту информацию озвучил замглавы региона Сергей Бондарев на пресс-конференции. Он рассказал, что был составлен список категорий граждан, которые обязательно должны проходить тестировании на коронавирус.
Список можно найти на сайте регионального управления Роспотребнадзона. В него попали медики, лечащие зараженных, вернувшиеся из других стран с признаками простуды.
«Также в перечень попали люди с пневмонией и старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний. Сейчас тестирование на коронавирус проводят 7 лабораторий, в том числе одна частная», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в день получается проводить до 2 тысяч исследований. В некоторых медучреждениях можно сделать тест на платной основе.