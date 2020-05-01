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Власти Ростовской области рассказали, кто должен сделать тест на коронавирус

1 мая 2020, 02:51
Фото: pixabay.com
В Ростовской области на коронавирусную инфекцию за все время проверили 29794 человек, сообщили в правительстве региона.

Эту информацию озвучил замглавы региона Сергей Бондарев на пресс-конференции. Он рассказал, что был составлен список категорий граждан, которые обязательно должны проходить тестировании на коронавирус.

Список можно найти на сайте регионального управления Роспотребнадзона. В него попали медики, лечащие зараженных, вернувшиеся из других стран с признаками простуды.

«Также в перечень попали люди с пневмонией и старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний. Сейчас тестирование на коронавирус проводят 7 лабораторий, в том числе одна частная», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в день получается проводить до 2 тысяч исследований. В некоторых медучреждениях можно сделать тест на платной основе.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 943 случая заболевания коронавирусом.

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