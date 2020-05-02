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Сотовый оператор предложил льготную связь работающим в условиях эпидемии медикам

2 мая 2020, 10:06
Фото: pixabay.com
Специально для медицинских работников, которые заняты лечением пациентов с коронавирусной инфекцией в России, компания МТС ввела льготный тариф. Он включает 600 минут голосовых вызовов, 600 SMS-сообщений, безлимитные звонки на номера МТС, а также десять гигабайт мобильного интернета каждый месяц.

Как пишет newsnn.ru, в течение трех месяцев с момента подключения услугами в рамках этого тарифа можно пользоваться бесплатно. По завершении данного периода тариф останется льготным — за него нужно будет платить по 200 рублей в месяц.

Первыми регионами, где врачам и медперсоналу среднего звена предоставят бесплатную связь, стали Москва и Республика Татарстан. Более пяти тысяч медиков инфекционных клиник уже получают инструкции, как подключиться с 30 апреля. Программа будет распространена и на другие российские регионы. Указывается, что МТС предоставляют услуги бесплатной связи и льготный тариф в ряде регионов страны, где действует сеть МТС, с учетом информации от оперативного штаба о самых пострадавших от эпидемии коронавируса регионах и наиболее загруженных больницах.

Для подключения к тарифу нужно быть клиентом МТС, выполнить инструкции в SMS, которое поступит от отправителя МТС, и ввести USSD-команду из простого набора цифр и символов.

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