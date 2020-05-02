Сотовый оператор предложил льготную связь работающим в условиях эпидемии медикам

Как пишет newsnn.ru, в течение трех месяцев с момента подключения услугами в рамках этого тарифа можно пользоваться бесплатно. По завершении данного периода тариф останется льготным — за него нужно будет платить по 200 рублей в месяц.
Первыми регионами, где врачам и медперсоналу среднего звена предоставят бесплатную связь, стали Москва и Республика Татарстан. Более пяти тысяч медиков инфекционных клиник уже получают инструкции, как подключиться с 30 апреля. Программа будет распространена и на другие российские регионы. Указывается, что МТС предоставляют услуги бесплатной связи и льготный тариф в ряде регионов страны, где действует сеть МТС, с учетом информации от оперативного штаба о самых пострадавших от эпидемии коронавируса регионах и наиболее загруженных больницах.
Для подключения к тарифу нужно быть клиентом МТС, выполнить инструкции в SMS, которое поступит от отправителя МТС, и ввести USSD-команду из простого набора цифр и символов.