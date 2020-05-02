Власти Ростовской области рассказали, куда идут штрафы нарушителей самоизоляции

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что деньги, полученные от штрафов за нарушение гражданами режима самоизоляции пойдут на закупку лекарств для ковидных больных.
Однако в Ростовской области такая схема не предусмотрена. В оперштабе рассказали, что все штрафы за нарушение режима самоизоляции подлежат зачислению в федеральный бюджет. «Собянин, очевидно, говорил о тех штрафах, которые остаются в городском бюджете. В Ростовской области такой вопрос пока не рассматривается», — пояснили в оперштабе.
Напомним, что на территории Ростовской области был введен масочный режим и было временно отменено действие большей части выданных разрешений на передвижение во время самоизоляции.
Напомним, что на 2 мая было зарегистрировано 80 новых случаев заболевания в регионе в 25 городах и районах. Общее число заболевших составило 1106 человек, вирус унес жизни девятерых человек.