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Власти Ростовской области рассказали, куда идут штрафы нарушителей самоизоляции

2 мая 2020, 11:00
Фото: pixabay.com
Деньги со штрафов с нарушителей режима самоизоляции в Ростовской области идут в федеральный бюджет, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что деньги, полученные от штрафов за нарушение гражданами режима самоизоляции пойдут на закупку лекарств для ковидных больных.

Однако в Ростовской области такая схема не предусмотрена. В оперштабе рассказали, что все штрафы за нарушение режима самоизоляции подлежат зачислению в федеральный бюджет. «Собянин, очевидно, говорил о тех штрафах, которые остаются в городском бюджете. В Ростовской области такой вопрос пока не рассматривается», — пояснили в оперштабе.

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Напомним, что на территории Ростовской области был введен масочный режим и было временно отменено действие большей части выданных разрешений на передвижение во время самоизоляции.

Напомним, что на 2 мая было зарегистрировано 80 новых случаев заболевания в регионе в 25 городах и районах. Общее число заболевших составило 1106 человек, вирус унес жизни девятерых человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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