Власти Ростовской области рассказали, куда идут штрафы нарушителей самоизоляции

Однако в Ростовской области такая схема не предусмотрена. В оперштабе рассказали, что все штрафы за нарушение режима самоизоляции подлежат зачислению в федеральный бюджет. «Собянин, очевидно, говорил о тех штрафах, которые остаются в городском бюджете. В Ростовской области такой вопрос пока не рассматривается», — пояснили в оперштабе.