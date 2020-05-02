За сутки в Ростовской области выявили 80 новых больных коронавирусом

Всего в России за сутки было зарегистрировано 9623 подтвержденных случаев инфекции COVID-19 При этом у 4488 человек болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности в РФ было за все время зарегистрировано 124054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выздоровели 15013 пациентов, умерли 1222 человека.