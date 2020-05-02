За сутки в Ростовской области выявили 80 новых больных коронавирусом

Posted 2 мая 2020, 08:47
Published 2 мая 2020, 08:47
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
При этом за сутки положительные анализы на коронавирус получили 80 человек. По официальным данным, умерших нет.
Всего в России за сутки было зарегистрировано 9623 подтвержденных случаев инфекции COVID-19 При этом у 4488 человек болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности в РФ было за все время зарегистрировано 124054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выздоровели 15013 пациентов, умерли 1222 человека.
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