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Posted 2 мая 2020, 08:47

Published 2 мая 2020, 08:47

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

За сутки в Ростовской области выявили 80 новых больных коронавирусом

2 мая 2020, 08:47
Сюжет
Коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области составило 1106 человек, следует из информации сервиса СтопКоронавирус.РФ.

При этом за сутки положительные анализы на коронавирус получили 80 человек. По официальным данным, умерших нет.

Всего в России за сутки было зарегистрировано 9623 подтвержденных случаев инфекции COVID-19 При этом у 4488 человек болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности в РФ было за все время зарегистрировано 124054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выздоровели 15013 пациентов, умерли 1222 человека.

В Ростовской области коронавирусная инфекция унесла жизни девятерых человек.

#Общество#Коронавирус#Новости
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