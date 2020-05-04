В России запустили новую платформу про меры поддержки граждан в условиях пандемии

В каждом разделе подробно раскрываются все базовые параметры реализуемой меры - сроки, алгоритм получения, ссылки на сопутствующую документацию и сервисы профильных госведомств в случае доступа к онлайн-оформлению услуги. Для дистанционной постановки на учет на бирже труда достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии для малого и среднего бизнеса можно прямо из раздела сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.