rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России запустили новую платформу про меры поддержки граждан в условиях пандемии

4 мая 2020, 09:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На сайте правительства заработала база данных, где граждане и бизнес могут получить точные и полные сведения относительно используемых в России мер поддержки в условиях пандемии COVID-19.

Площадка доступна на официальном сайте правительства. В ее пределах сгруппированы 80 различных мер, разделяемых по категориям получателей и сферам деятельности.

В каждом разделе подробно раскрываются все базовые параметры реализуемой меры - сроки, алгоритм получения, ссылки на сопутствующую документацию и сервисы профильных госведомств в случае доступа к онлайн-оформлению услуги. Для дистанционной постановки на учет на бирже труда достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии для малого и среднего бизнеса можно прямо из раздела сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

В перспективе, опираясь на вводные данные, система сама будет сообщать пользователям о предлагаемых им мерах поддержки.

Вместе с тем на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о ведущих компаниях и пострадавших экономических сферах, а также о ключевых решениях, принимаемых правительством в рамках сложившейся ситуации. Там же публикуются постоянно обновляемый отчет о текущем положении с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00