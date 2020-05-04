В России запустили новую платформу про меры поддержки граждан в условиях пандемии

Площадка доступна на официальном сайте правительства. В ее пределах сгруппированы 80 различных мер, разделяемых по категориям получателей и сферам деятельности.
В каждом разделе подробно раскрываются все базовые параметры реализуемой меры - сроки, алгоритм получения, ссылки на сопутствующую документацию и сервисы профильных госведомств в случае доступа к онлайн-оформлению услуги. Для дистанционной постановки на учет на бирже труда достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии для малого и среднего бизнеса можно прямо из раздела сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
В перспективе, опираясь на вводные данные, система сама будет сообщать пользователям о предлагаемых им мерах поддержки.
Вместе с тем на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о ведущих компаниях и пострадавших экономических сферах, а также о ключевых решениях, принимаемых правительством в рамках сложившейся ситуации. Там же публикуются постоянно обновляемый отчет о текущем положении с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».