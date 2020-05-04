В Ростове подтопило несколько улиц из-за дождя

Posted 4 мая 2020, 06:28
Published 4 мая 2020, 06:28
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Ливень в городе прошел в воскресенье вечером, часть ливневок не справилась с потоками воды. На улице 13-я Линия вода смысла часть асфальта.
На Ленина затопило территорию возле одного из многоквартирных домов. Местным жителям проблематично было выйти из подъездов.
На эту ситуацию отреагировали спасатели, которым пришлось бороться со стихией несколько часов. «Затопило подвал многоэтажки на Ленина, 109/5. Городские спасатели и аварийная бригада в течение нескольких часов боролись со стихией. В настоящий момент ситуация нормализована», — заявили в управлении по делам ГО и ЧС.
Кроме того, территории подтопило в переулке Узбекском, на улицах Пешкова и Гурьевской.
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