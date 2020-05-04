В Ростове подтопило несколько улиц из-за дождя

На эту ситуацию отреагировали спасатели, которым пришлось бороться со стихией несколько часов. «Затопило подвал многоэтажки на Ленина, 109/5. Городские спасатели и аварийная бригада в течение нескольких часов боролись со стихией. В настоящий момент ситуация нормализована», — заявили в управлении по делам ГО и ЧС.