Масочный режим сохранится в Ростовской области и после отмены самоизоляции

По его словам, снимать ограничения в регионе будут поэтапно. Прежде всего власти намерены разрешить работу предприятиям, деятельность которых связана с потребителями, в том числе салонам красоты и парикмахерским, химчисткам, ателье и другим. Однако это будет делаться при сохранении масочного режима и социального дистанцирования.
Кроме того, режим обязательной самоизоляции будет продлен для людей старше 65 лет и жителей региона с хроническими заболеваниями.
При этом Василий Голубев отметил, что пока заболеваемость в регионе растет, за десять дней этот показатель увеличился примерно в 2,5 раза, а за сутки прирост заболевших составляет в среднем 7%.
Напомним, что с 1 мая жителей Ростовской области обязали надевать маски в общественных местах. Теперь власти намерены ввести ответственность за нарушение масочного режима.