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Масочный режим сохранится в Ростовской области и после отмены самоизоляции

5 мая 2020, 19:19
Фото: pixabay.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению инфекции рассказал о планах поэтапного снятия мер, препятствующих распространению COVID-19 в регионе.

По его словам, снимать ограничения в регионе будут поэтапно. Прежде всего власти намерены разрешить работу предприятиям, деятельность которых связана с потребителями, в том числе салонам красоты и парикмахерским, химчисткам, ателье и другим. Однако это будет делаться при сохранении масочного режима и социального дистанцирования.

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Кроме того, режим обязательной самоизоляции будет продлен для людей старше 65 лет и жителей региона с хроническими заболеваниями.

При этом Василий Голубев отметил, что пока заболеваемость в регионе растет, за десять дней этот показатель увеличился примерно в 2,5 раза, а за сутки прирост заболевших составляет в среднем 7%.

Напомним, что с 1 мая жителей Ростовской области обязали надевать маски в общественных местах. Теперь власти намерены ввести ответственность за нарушение масочного режима.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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