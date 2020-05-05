Масочный режим сохранится в Ростовской области и после отмены самоизоляции

По его словам, снимать ограничения в регионе будут поэтапно. Прежде всего власти намерены разрешить работу предприятиям, деятельность которых связана с потребителями, в том числе салонам красоты и парикмахерским, химчисткам, ателье и другим. Однако это будет делаться при сохранении масочного режима и социального дистанцирования.