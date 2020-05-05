На новое оборудование в Белокалитвинской ЦРБ направят 13 млн руб

Деньги будут потрачены на покупку медицинского расходного материала, средств дезинфекции и индивидуальной защиты, оборудования, не входящего в минимальный стандарт требований к оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Напомним, что 3 мая в Ростове-на-Дону на базе Горбольницы № 20 был развернут госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Госпиталь предназначен для беременных, рожениц и новорожденных детей с COVID-19.
На 5 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1353 случая заражения коронавирусом, 13 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 умерли, 145 вылечились.