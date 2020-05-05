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На новое оборудование в Белокалитвинской ЦРБ направят 13 млн руб

5 мая 2020, 12:29
Фото: donland.ru
Белокалитвинский район получит 13 миллионов рублей на оснащение больницы для лечения пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

Деньги будут потрачены на покупку медицинского расходного материала, средств дезинфекции и индивидуальной защиты, оборудования, не входящего в минимальный стандарт требований к оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 3 мая в Ростове-на-Дону на базе Горбольницы № 20 был развернут госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Госпиталь предназначен для беременных, рожениц и новорожденных детей с COVID-19.

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На 5 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1353 случая заражения коронавирусом, 13 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 умерли, 145 вылечились.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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