В мае в Ростовской области приступят к строительству еще одной инфекционной больницы

Вопрос создания нового медучреждения будет рассмотрен на ближайшем заседании областного правительства.
По словам заместителя губернатора Сергея Бондарева, первая очередь лечебного учреждения будет рассчитана на 200 коек, из них реанимационными планируется сделать от 20 до 30 коек. Второй и третий этапы строительства рассчитаны на 100 коек каждый. В новой больнице обустроят лечебный блок — приемное и инфекционное отделения, реанимация, а также диагностический и лабораторный блоки.
Как отметил глава региона Василий Голубев, вопрос о строительстве больницы рассматривался задолго до начала пандемии коронавируса, и ситуация с COVID-19 подтолкнула власти региона к реализации этого проекта.
«Мы понимаем, что Ростовской области необходим медицинский комплекс, в котором будут оказывать высококачественную лечебную помощь жителям региона, — подчеркнул губернатор.
Напомним, что 3 мая в Ростове-на-Дону на базе Горбольницы № 20 был развернут госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Госпиталь предназначен для беременных, рожениц и новорожденных детей с COVID-19.
На 5 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1353 случая заражения коронавирусом, 13 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 умерли, 145 вылечились.