В мае в Ростовской области приступят к строительству еще одной инфекционной больницы

По словам заместителя губернатора Сергея Бондарева, первая очередь лечебного учреждения будет рассчитана на 200 коек, из них реанимационными планируется сделать от 20 до 30 коек. Второй и третий этапы строительства рассчитаны на 100 коек каждый. В новой больнице обустроят лечебный блок — приемное и инфекционное отделения, реанимация, а также диагностический и лабораторный блоки.