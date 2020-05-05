В Ростове скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

Ростовчанка стала одиннадцатой жертвой инфекции COVID-19 в регионе. У 68-летней женщины имелось онкологическое и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Кроме того, пациентка поздно обратилась за медицинской помощь.
Напомним, что на 5 мая в регионе было зарегистрировано 1353 случая заболевания коронавирусом. В госпиталях региона находятся 13 тяжелых пациентов. При этом за все время вылечились 147 человек.
За сутки заболели 90 человек в 20 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число заражений приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет - 35,6%.
Под меднаблюдением в регионе находятся 6918 человек, из которых 6880 находятся на самоизоляции дома.