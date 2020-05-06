Бешенство выявили у павшей лисицы в Ростовской области

«Бешенство выявлено у павшей лисицы в хуторе Калиновском Шолоховского района», — сказано в сообщении ведомства.
В ближайшее время на территории муниципального образования введут ограничительные меры и проведут мероприятия по уничтожению и предотвращению распространения инфекции.
Жителям региона напоминают, что основным разносчиком бешенства в Ростовской области являются лисицы и просят избегать с дикими и бесхозными животными. Кроме того, населению рекомендуют прививать от бешенства своих домашних животных.
Ранее в Ростовской области зафиксировали заболевание бешенством у 11-месячной телки в хуторе Терновой.