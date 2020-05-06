rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бешенство выявили у павшей лисицы в Ростовской области

6 мая 2020, 10:52
Фото: pexels.com
Четвертый с начала 2020 года случай бешенства выявили в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«Бешенство выявлено у павшей лисицы в хуторе Калиновском Шолоховского района», — сказано в сообщении ведомства.

В ближайшее время на территории муниципального образования введут ограничительные меры и проведут мероприятия по уничтожению и предотвращению распространения инфекции.

Жителям региона напоминают, что основным разносчиком бешенства в Ростовской области являются лисицы и просят избегать с дикими и бесхозными животными. Кроме того, населению рекомендуют прививать от бешенства своих домашних животных.

Ранее в Ростовской области зафиксировали заболевание бешенством у 11-месячной телки в хуторе Терновой.

Материалы по теме
Седьмой с начала 2019 года случай бешенства выявили в Ростовской областиПервый в 2020 году случай бешенства зарегистрировали в Ростовской областиОколо 275 тыс кошек и собак планируется привить от бешенства в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00