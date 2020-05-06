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Бетонное основание начали восстанавливать на мосту на Зоологической в Ростове

6 мая 2020, 17:56
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону приступили к восстановлению бетонного основания моста через Темерник по улице Зоологической, сообщили в городской администрации.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению бетонного основания проезжей части моста, которые включают в себя устройство защитного и выравнивающего слоев и устройство гидроизоляции», — сказано в сообщении.

Кроме того, на объекте демонтировали перила и колесоотбойные ограждения, установили деформационные швы и восстановили тротуар.

Полностью завершить ремонт моста планируют к 1 сентября, из-за проводимых работ движение автомобилей осуществляется по одной полосе. Кроме того, с 30 апреля по 30 июня запретили левый поворот на улице Зоологической, нельзя повернуть с улицы Тамбовской на улицу Зоологическую, а также с улицы Зоологической на улицу Тамбовскую.

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