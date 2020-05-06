Бетонное основание начали восстанавливать на мосту на Зоологической в Ростове

Полностью завершить ремонт моста планируют к 1 сентября, из-за проводимых работ движение автомобилей осуществляется по одной полосе. Кроме того, с 30 апреля по 30 июня запретили левый поворот на улице Зоологической, нельзя повернуть с улицы Тамбовской на улицу Зоологическую, а также с улицы Зоологической на улицу Тамбовскую.