Более 80 человек заразились за сутки коронавирусом в Ростовской области

На 6 мая в регионе был выявлен 81 новый больной COVID-19. В госпиталях Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 15 человек, 12 пациентов скончались. Выздоровели за сутки 23 человека, а всего количество выздоровевших достигло 168 человек.
Новые случаи заболевания были выявлены в 21 территории области, больше всего - в Ростове-на-Дону, там насчитывается 25 новых пациентов.
Под наблюдением медицинских работников в регионе находятся 6882 человека, из них дома на самоизоляции по месту жительства – 6844 человека.
Напомним, что власти Ростовской области объявили о строительстве новой инфекционной больницы рядом с Ростовом.