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Более 80 человек заразились за сутки коронавирусом в Ростовской области

6 мая 2020, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области составило 1434 человека, говорится в сообщении регионального правительства.

На 6 мая в регионе был выявлен 81 новый больной COVID-19. В госпиталях Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 15 человек, 12 пациентов скончались. Выздоровели за сутки 23 человека, а всего количество выздоровевших достигло 168 человек.

Новые случаи заболевания были выявлены в 21 территории области, больше всего - в Ростове-на-Дону, там насчитывается 25 новых пациентов.

Под наблюдением медицинских работников в регионе находятся 6882 человека, из них дома на самоизоляции по месту жительства – 6844 человека.

Напомним, что власти Ростовской области объявили о строительстве новой инфекционной больницы рядом с Ростовом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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