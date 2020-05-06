Более 80 человек заразились за сутки коронавирусом в Ростовской области

На 6 мая в регионе был выявлен 81 новый больной COVID-19. В госпиталях Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 15 человек, 12 пациентов скончались. Выздоровели за сутки 23 человека, а всего количество выздоровевших достигло 168 человек.