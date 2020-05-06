Больше 50 артистов соберутся на первом семидневном VK Fest

Ранее ВКонтакте и Radio Record рассказали, что VK Fest меняет формат и в этом году полностью пройдёт онлайн. При этом билеты остаются действительными. Их можно будет использовать, чтобы попасть на фестиваль в 2021 году — он пройдёт 24 и 25 июля.