Грозы, шквалистый ветер и град прогнозируют в Ростовской области

Днем будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается +10 — 15 градусов, в северных районах до +7 градусов, днем потеплеет до +25 градусов.