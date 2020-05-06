rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Грозы, шквалистый ветер и град прогнозируют в Ростовской области

6 мая 2020, 06:49
Фото: Mayastar Lavi/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Грозы, шквалистый ветер и град прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области пройдут сильные ливни и грозы, возможен град, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Так, по данным Ростовского гидрометцентра в Ростовской области в течение всего дня 6 мая прогнозируется переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь. Местами ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

Днем будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается +10 — 15 градусов, в северных районах до +7 градусов, днем потеплеет до +25 градусов.

В юго-восточных районах региона сохранится высокая пожароопасность.

Напомним, что в субботу, 4 мая из-за сильного дождя в Ростове-на-Дону подтопило несколько улиц.

Материалы по теме
Жители Ростова рассказали о начавшемся ливне с градомМощный град обрушился на Ростов
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00