Каменскую ветроэлектростанцию запустили в Ростовской области

«Ветропарк „Каменская ВЭС“ установленной мощностью 100 МВт в полном объеме начал поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности», — сказано в сообщении.
Это вторая после «Сулинской ВЭС» действующая ветроэлектростанция в области, до конца второго полугодия 2020-го в регионе введут в эксплуатацию Гуковскую ВЭС.
«Каменская ВЭС» состоит из 26 ветроэнергетических установок, основные компоненты которых выпустили в Таганроге. Ее ввод в эксплуатацию проводили в два этапа: первая очередь ветропарка мощностью 50 МВт начала поставки на ОРЭМ с 1 апреля текущего года, 1 мая запустили вторую очередь ветроэлектростанции.