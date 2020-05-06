rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Каменскую ветроэлектростанцию запустили в Ростовской области

6 мая 2020, 10:43
Фото: donland.ru
В Ростовской области ввели в эксплуатацию Каменскую ветроэлектростанцию, сообщили в региональном правительстве.

«Ветропарк „Каменская ВЭС“ установленной мощностью 100 МВт в полном объеме начал поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности», — сказано в сообщении.

Это вторая после «Сулинской ВЭС» действующая ветроэлектростанция в области, до конца второго полугодия 2020-го в регионе введут в эксплуатацию Гуковскую ВЭС.

«Каменская ВЭС» состоит из 26 ветроэнергетических установок, основные компоненты которых выпустили в Таганроге. Ее ввод в эксплуатацию проводили в два этапа: первая очередь ветропарка мощностью 50 МВт начала поставки на ОРЭМ с 1 апреля текущего года, 1 мая запустили вторую очередь ветроэлектростанции.

Материалы по теме
Три ветропарка заработают в Ростовской области в 2019 годуНа подготовку к строительству ветропарка в Ростовской области потратят 30 млн рублейЧетвертый ветропарк построят в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00