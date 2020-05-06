Каменскую ветроэлектростанцию запустили в Ростовской области

«Каменская ВЭС» состоит из 26 ветроэнергетических установок, основные компоненты которых выпустили в Таганроге. Ее ввод в эксплуатацию проводили в два этапа: первая очередь ветропарка мощностью 50 МВт начала поставки на ОРЭМ с 1 апреля текущего года, 1 мая запустили вторую очередь ветроэлектростанции.