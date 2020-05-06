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На заправках и в гипермаркетах начали выдавать георгиевские ленточки в Ростове

6 мая 2020, 14:36
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка», сообщили в городской администрации.

«В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в городе формат акции изменился, однако почтить память погибших в Великой Отечественной войне сможет каждый», — сказано в сообщении.

Получить ленточку можно будет на отдельных автомобильных заправках и в гипермаркетах по адресам улица Малиновского, 23 Д, бульвар Комарова, 24 А, проспект Михаила Нагибина, 17, улица 14 Линия, 84 и улица Доватора, 267.

Кроме того, отдел по делам молодежи администрации города запустил онлайн-акцию «Георгиевская ленточка», для участия необходимо опубликовать пост фото или видео с георгиевской ленточкой с хештегами #ЯпомнюЯгоржусь, #Георгиевскаяленточка, #ЛучшеДома, #Донмолодой, #Ростовпатриотцентр, #георгиевскаяленточка_в_Ростове.

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