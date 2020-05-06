Нарушающий режим самоизоляции енот рассмешил жителей Ростова

Posted 6 мая 2020, 18:13
Published 6 мая 2020, 18:13
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
«На улице Погодина замечен енот, нарушающий режим самоизоляции. При виде „патруля“ спрятался в укрытии», — сказано в сообщении.
Упитанный и явно домашний енот карабкался вверх по оконной решетке, а когда увидел, что за ним наблюдают люди, спрятался за закрывающий окно заграждением. При этом высунул морду и с интересом наблюдал за теми, кто его снимал.
Как написали пользователи, этот енот давно живет на Погодина и его довольно часто видят самостоятельно гуляющим. «Надо было штрафовать его», — пошутил один из пользователей. «Толстопопый нарушитель», — прокомментировала другая ростовчанка.