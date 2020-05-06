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Posted 6 мая 2020, 18:13

Published 6 мая 2020, 18:13

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Нарушающий режим самоизоляции енот рассмешил жителей Ростова

6 мая 2020, 18:13
На улице Погодина в Ростове-на-Дону заметили енота, гуляющего по оконной решетке, сообщили очевидцы в соцсети.

«На улице Погодина замечен енот, нарушающий режим самоизоляции. При виде „патруля“ спрятался в укрытии», — сказано в сообщении.

Упитанный и явно домашний енот карабкался вверх по оконной решетке, а когда увидел, что за ним наблюдают люди, спрятался за закрывающий окно заграждением. При этом высунул морду и с интересом наблюдал за теми, кто его снимал.

Как написали пользователи, этот енот давно живет на Погодина и его довольно часто видят самостоятельно гуляющим. «Надо было штрафовать его», — пошутил один из пользователей. «Толстопопый нарушитель», — прокомментировала другая ростовчанка.

Ранее приют для енотов открыли в хуторе Мержаново.

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