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Портфельная компания «РОСНАНО» предоставила матпомощь медикам Таганрога

6 мая 2020, 15:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Завод «Башни ВРС» (Таганрог) выделил более миллиона рублей в качестве помощи городским больницам. Предприятие занимается изготовлением башен для ветроустановок. Его владельцы - «РОСНАНО», ПАО «Северсталь» и концерн Windar Renovables S.L. (Испания).

На выделенные заводом средства будут закуплены защитные костюмы, очки, а также лицевые экраны, антисептики и перчатки. Все это будет направлено в три таганрогские поликлиники и больницу для медиков, работающих в зоне риска, сообщает newstracker.ru.

Генеральный директор завода «Башни ВРС» Петр Спиридонов подчеркнул, что предоставленная помощь является первым траншем. Предприятие тесно сотрудничает с администрацией города по вопросам поддержки медучреждений. Он отметил, что пандемия является общей проблемой, и ее можно решить только совместными усилиями.

По словам руководителя инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО» Алишера Каланова, врачи сегодня стоят на передовой борьбы с COVID-19. И подобная помощь - меньшее, что можно сделать в сложившейся ситуации со стороны социально ответственного бизнеса, добавил он.

Гендиректор компании Windar Renovables S.L., основного акционера завода «Башни ВРС», Хусто Аседо отметил, что Испания пострадала от COVID-19 сильнее других стран. В настоящее время Россия находится в острой фазе эпидемии, поэтому российским медикам особенно нужна помощь.

Директор по работе с энергетическими компаниями ПАО «Северсталь» Дмитрий Горошков согласился с этим мнением. Он подчеркнул, что бизнес просто обязан оказать поддержку медикам. Ведь они каждый день рискуют жизнью.

Другая портфельная компания «РОСНАНО» - «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (Ульяновск) - ранее передала из своих резервов средства защиты медикам из городского перинатального центра.

#Новости#Общество
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