Портфельная компания «РОСНАНО» предоставила матпомощь медикам Таганрога

На выделенные заводом средства будут закуплены защитные костюмы, очки, а также лицевые экраны, антисептики и перчатки. Все это будет направлено в три таганрогские поликлиники и больницу для медиков, работающих в зоне риска, сообщает newstracker.ru.
Генеральный директор завода «Башни ВРС» Петр Спиридонов подчеркнул, что предоставленная помощь является первым траншем. Предприятие тесно сотрудничает с администрацией города по вопросам поддержки медучреждений. Он отметил, что пандемия является общей проблемой, и ее можно решить только совместными усилиями.
По словам руководителя инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО» Алишера Каланова, врачи сегодня стоят на передовой борьбы с COVID-19. И подобная помощь - меньшее, что можно сделать в сложившейся ситуации со стороны социально ответственного бизнеса, добавил он.
Гендиректор компании Windar Renovables S.L., основного акционера завода «Башни ВРС», Хусто Аседо отметил, что Испания пострадала от COVID-19 сильнее других стран. В настоящее время Россия находится в острой фазе эпидемии, поэтому российским медикам особенно нужна помощь.
Директор по работе с энергетическими компаниями ПАО «Северсталь» Дмитрий Горошков согласился с этим мнением. Он подчеркнул, что бизнес просто обязан оказать поддержку медикам. Ведь они каждый день рискуют жизнью.
Другая портфельная компания «РОСНАНО» - «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (Ульяновск) - ранее передала из своих резервов средства защиты медикам из городского перинатального центра.