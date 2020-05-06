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"Россети" назвали размер дивидендов за 2019 год

6 мая 2020, 11:10
Фото: rosseti.ru
Группа компаний “Россети” по итогам прошедшего года назвала сумму дивидендов. Так, будет выплачено более 23 миллиардов рублей. В данную сумму также входят промежуточные дивиденды в размере 5 миллиардов рублей по результатам первого квартала 2019 года.

Члены совета директоров компании “Россети” провели заочное совещание в онлайн-режиме 30 апреля. По его итогам относительно годового общего собрания были даны рекомендации о выплате дивидендов на сумму 17,99 миллиарда рублей. Держатели привилегированных акций получат дивиденды в размере 392 миллионов рублей от чистого дохода энергосетевого холдинга. Стоимость одной такой бумаги составляет 0,189304 рубля. Держатели стандартных акций в общем счете получат 17 599,4 миллиона рублей от чистой прибыли компании. В этой категории стоимость одной акции составляет 0,0885155625 рубля, сообщают “Новые известия”.

Генеральный директор энергосетевого холдинга “Россети” Павел Ливинский отметил, что за последние несколько лет компания демонстрирует стабильный прирост ключевых показателей в области финансов. Кроме того, “Россети” не прекращают работу над повышением привлекательности холдинга перед инвесторами.

Ливинский подчеркнул, что сумма дивидендов, которые выплатит компания, в этом году увеличилась в четыре раза. Он отметил, что специалисты продолжают работать над улучшением главных показателей, в частности финансовых. Менеджеры компании также активно трудятся над достижением максимальных показателей эффективности и возникающими задачами на пути развития холдинга.

Постановление о выплате дивидендов вступит в силу 1 июня текущего года. Также в указанный день состоится годовое собрание акционеров.

#Новости#Общество
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