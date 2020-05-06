"Россети" назвали размер дивидендов за 2019 год

Члены совета директоров компании “Россети” провели заочное совещание в онлайн-режиме 30 апреля. По его итогам относительно годового общего собрания были даны рекомендации о выплате дивидендов на сумму 17,99 миллиарда рублей. Держатели привилегированных акций получат дивиденды в размере 392 миллионов рублей от чистого дохода энергосетевого холдинга. Стоимость одной такой бумаги составляет 0,189304 рубля. Держатели стандартных акций в общем счете получат 17 599,4 миллиона рублей от чистой прибыли компании. В этой категории стоимость одной акции составляет 0,0885155625 рубля, сообщают “Новые известия”.
Генеральный директор энергосетевого холдинга “Россети” Павел Ливинский отметил, что за последние несколько лет компания демонстрирует стабильный прирост ключевых показателей в области финансов. Кроме того, “Россети” не прекращают работу над повышением привлекательности холдинга перед инвесторами.
Ливинский подчеркнул, что сумма дивидендов, которые выплатит компания, в этом году увеличилась в четыре раза. Он отметил, что специалисты продолжают работать над улучшением главных показателей, в частности финансовых. Менеджеры компании также активно трудятся над достижением максимальных показателей эффективности и возникающими задачами на пути развития холдинга.
Постановление о выплате дивидендов вступит в силу 1 июня текущего года. Также в указанный день состоится годовое собрание акционеров.