Ростовчанке пригрозили отключением газа из-за отказа от «обслуживания»

«Абонент сам решает, может принять мастера или нет. Если не может принять, мы продлим договор на неопределенный срок, когда закончится самоизоляция. Сегодня вы не можете принять, завтра что-то случилось с вашим котлом и вы уже кричите: „давайте быстренько приходите“. Сами определяйтесь, как вам удобно», — отметил диспетчер.