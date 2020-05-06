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Ростовчанке пригрозили отключением газа из-за отказа от «обслуживания»

6 мая 2020, 16:16
Фото: pxhere.com
Сотрудники ООО «РостовГазСервис» пригрозили жительнице Первомайского района Ростова-на-Дону отключением газа за отказ от продления договора по обслуживанию газового оборудования во время самоизоляции, рассказала RostovGazeta женщина на условиях анонимности.

«Сегодня звонил диспетчер, предлагал продлить договор по обслуживанию газового оборудования. А как же самоизоляция? Разве я должна сейчас пускать в дом людей? Мне озвучили документ, сказали, что заканчивается договор и заканчивается подача газа», — говорит ростовчанка.

Диспетчер ООО «РостовГазСервис» в ответ на вопрос журналиста RostovGazeta сообщил, что сотрудники предприятия проводят техобслуживание и проверяют газовое оборудование. Однако в компании отметили, что речь не идет об отключении газа из-за отказа от продлении договора обслуживания.

«Абонент сам решает, может принять мастера или нет. Если не может принять, мы продлим договор на неопределенный срок, когда закончится самоизоляция. Сегодня вы не можете принять, завтра что-то случилось с вашим котлом и вы уже кричите: „давайте быстренько приходите“. Сами определяйтесь, как вам удобно», — отметил диспетчер.

Ранее поверку газовых счетчиков отменили в Ростовской области на период самоизоляции

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