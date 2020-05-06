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Ростовская область обеспечена врачами-инфекционистами всего на треть

6 мая 2020, 07:21
Фото: gb-1.ru
В Ростовской области наблюдается острый дефицит врачей-инфекционистов на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщил во время заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС замгубернатора Сергей Бондарев.

По его словам, больницы Ростовской области укомплектованы инфекционистами всего на 34%. В общей сложности в регионе насчитывается 131 врач этого направления. В инфекционных стационарах работают 99 таких специалистов, в амбулаториях — 32.

Напомним, что о дефиците персонала в «ковидных» госпиталях заявил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. На 25 апреля два госпиталя в южной столице были укомплектованы специалистами всего на 55% от норматива. И найти кадры в инфекционные госпиталя не получается.

Ранее министр здравоохранения Ростовской области сообщила, что для решения проблемы нехватки инфекционистов врачей начали отправлять на специальные курсы.

На 5 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1353 случая заражения коронавирусом, выздоровели 145 пациентов, 11 — скончались.

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