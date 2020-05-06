Ростовская область обеспечена врачами-инфекционистами всего на треть

Напомним, что о дефиците персонала в «ковидных» госпиталях заявил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. На 25 апреля два госпиталя в южной столице были укомплектованы специалистами всего на 55% от норматива. И найти кадры в инфекционные госпиталя не получается.