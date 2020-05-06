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Ростовская область заняла четвертое место по заболеваемости коронавирусом в ЮФО

6 мая 2020, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростовская область заняла четвертое место по показателю заболеваемости COVID-19, сообщил главный санитарный врач Евгений Ковалев в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

По словам Ковалева, показатель заболеваемости коронавирусом в регионе составил более 32 человек на 100 тысяч населения. «Это в примерно в три раза меньше среднероссийского показателя. Но, если рассматривать ситуацию в Южном федеральном округе, то тут Ростовская область занимает четвертое место после Адыгеи, Астраханской области и Калмыкии», — рассказал он.

В настоящее время в эпидемиологический процесс включены Неклиновский, Родионо-Несветаевский, Песчанокопский и Советский районы Ростовской области. «Сегодня ночью из этого списка выпал Орловский район», — пояснил главный санитарный врач области. Он также добавил, что единичные случаи заражения были выявлены в 15 территориях региона.

«Считаю, что в большей части этих территорий не налажено активное выявление больных, не в полном объеме проводится этиологическая расшифровка больных с внебольничными пневмониями и ОРВИ. Практически не исследуются лица из контингента повышенного риска инфицирования. Необходимо провести подробный анализ сложившейся ситуации и принять срочные меры по своевременному выявлению больных и бессимптомных носителей», — подчеркнул Евгений Ковалев.

Напомним, что на 6 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1434 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 145 пациентов, 11 — скончались.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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