Ростовская область заняла четвертое место по заболеваемости коронавирусом в ЮФО

По словам Ковалева, показатель заболеваемости коронавирусом в регионе составил более 32 человек на 100 тысяч населения. «Это в примерно в три раза меньше среднероссийского показателя. Но, если рассматривать ситуацию в Южном федеральном округе, то тут Ростовская область занимает четвертое место после Адыгеи, Астраханской области и Калмыкии», — рассказал он.
В настоящее время в эпидемиологический процесс включены Неклиновский, Родионо-Несветаевский, Песчанокопский и Советский районы Ростовской области. «Сегодня ночью из этого списка выпал Орловский район», — пояснил главный санитарный врач области. Он также добавил, что единичные случаи заражения были выявлены в 15 территориях региона.
«Считаю, что в большей части этих территорий не налажено активное выявление больных, не в полном объеме проводится этиологическая расшифровка больных с внебольничными пневмониями и ОРВИ. Практически не исследуются лица из контингента повышенного риска инфицирования. Необходимо провести подробный анализ сложившейся ситуации и принять срочные меры по своевременному выявлению больных и бессимптомных носителей», — подчеркнул Евгений Ковалев.
Напомним, что на 6 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1434 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 145 пациентов, 11 — скончались.