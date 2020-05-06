Ростовская область заняла четвертое место по заболеваемости коронавирусом в ЮФО

По словам Ковалева, показатель заболеваемости коронавирусом в регионе составил более 32 человек на 100 тысяч населения. «Это в примерно в три раза меньше среднероссийского показателя. Но, если рассматривать ситуацию в Южном федеральном округе, то тут Ростовская область занимает четвертое место после Адыгеи, Астраханской области и Калмыкии», — рассказал он.