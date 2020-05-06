Тесты на антитела к COVID-19 будут проводить в Ростовской области

По словам Ковалева, в настоящее время в регионе не проводят таких тестов, но власти прорабатывают вопрос приобретения коммерческих версий тест-систем.
«Мы предпринимаем максимум усилий, чтобы эти тест-системы появились у нас и мы начали работу», — заявил Ковалев.
Тестирование позволит более точно сформировать прогноз развития эпидемии, так как будет видна доля людей, перенесших заболевание и приобретших иммунитет.
Кроме того, Ковалев рассказал о причинах роста в Ростовской области заболеваемости коронавирусной инфекцией.