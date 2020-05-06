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Тесты на антитела к COVID-19 будут проводить в Ростовской области

6 мая 2020, 13:18
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области планируют проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции, сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

По словам Ковалева, в настоящее время в регионе не проводят таких тестов, но власти прорабатывают вопрос приобретения коммерческих версий тест-систем.

«Мы предпринимаем максимум усилий, чтобы эти тест-системы появились у нас и мы начали работу», — заявил Ковалев.

Тестирование позволит более точно сформировать прогноз развития эпидемии, так как будет видна доля людей, перенесших заболевание и приобретших иммунитет.

Кроме того, Ковалев рассказал о причинах роста в Ростовской области заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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