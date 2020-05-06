Тротуар застроили в Покровском сквере в Ростове

«Хозяева некой „Сыроварни“ распорядились застроить тротуар в Покровском сквере. Теперь прохожим надо делать огромный круг, чтобы обойти заведение», — сказано в сообщении.
Некоторые пользователи отметили, что хозяева объекта сделали сквозной проход с пандусом, при этом ряд пользователей сообщили, что они ходят прямо по настилу заведения. «А зачем делать круг? Идите как раньше ходили. Сделают замечание, звоните в администрацию района, в Роспотребнадзор, в прокуратуру», — написал один из горожан.
Ранее стало известно, что в Ростове собираются сократить защитные зоны памятников и упростить снос аварийного и ветхого жилья в центре города.