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Тротуар застроили в Покровском сквере в Ростове

6 мая 2020, 12:06
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Покровском сквере в Ростове-на-Дону владелец торгового объекта застроил тротуар, сообщили очевидцы в соцсети.

«Хозяева некой „Сыроварни“ распорядились застроить тротуар в Покровском сквере. Теперь прохожим надо делать огромный круг, чтобы обойти заведение», — сказано в сообщении.

Некоторые пользователи отметили, что хозяева объекта сделали сквозной проход с пандусом, при этом ряд пользователей сообщили, что они ходят прямо по настилу заведения. «А зачем делать круг? Идите как раньше ходили. Сделают замечание, звоните в администрацию района, в Роспотребнадзор, в прокуратуру», — написал один из горожан.

Ранее стало известно, что в Ростове собираются сократить защитные зоны памятников и упростить снос аварийного и ветхого жилья в центре города.

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