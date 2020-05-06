Тротуар застроили в Покровском сквере в Ростове

Некоторые пользователи отметили, что хозяева объекта сделали сквозной проход с пандусом, при этом ряд пользователей сообщили, что они ходят прямо по настилу заведения. «А зачем делать круг? Идите как раньше ходили. Сделают замечание, звоните в администрацию района, в Роспотребнадзор, в прокуратуру», — написал один из горожан.