В «ковидных» госпиталях Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 22 пациента

По словам Быковской в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 22 человека, половина из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные находятся на кислородной поддержке.
Напомним, что на 6 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1434 случая заражения коронавирусом, 81 — за последние сутки. За все время от болезни умерли 12 человек, вылечились 168 человек.
Из последних выявленных случаев заражения 44,4% приходится на граждан от 18 до 45 лет, еще 30,9% на людей от 46 до 65 лет. На пациентов из группы риска старше 65 лет приходится 8,6% случаев заболевания и 16,1% заболевших — дети.
При этом, по словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, до 60% пациентов с коронавирусом переносят болезнь без каких-либо симптомов.