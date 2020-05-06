В «ковидных» госпиталях Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 22 пациента

Из последних выявленных случаев заражения 44,4% приходится на граждан от 18 до 45 лет, еще 30,9% на людей от 46 до 65 лет. На пациентов из группы риска старше 65 лет приходится 8,6% случаев заболевания и 16,1% заболевших — дети.