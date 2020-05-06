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В «ковидных» госпиталях Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 22 пациента

6 мая 2020, 10:14
Фото: donland.ru
В Ростовской области в моногоспиталях находится 240 пациентов с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская в ходе заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По словам Быковской в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 22 человека, половина из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные находятся на кислородной поддержке.

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Напомним, что на 6 мая в Ростовской области было зарегистрировано 1434 случая заражения коронавирусом, 81 — за последние сутки. За все время от болезни умерли 12 человек, вылечились 168 человек.

Из последних выявленных случаев заражения 44,4% приходится на граждан от 18 до 45 лет, еще 30,9% на людей от 46 до 65 лет. На пациентов из группы риска старше 65 лет приходится 8,6% случаев заболевания и 16,1% заболевших — дети.

При этом, по словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, до 60% пациентов с коронавирусом переносят болезнь без каких-либо симптомов.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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