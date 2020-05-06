В Минобороны РФ рассказали о деталях воздушного парада над Ростовом

Так, для участия в воздушном параде 9 мая в небо над южной столицей поднимутся истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, штурмовики Су-25СМ3. Также ростовчане смогут увидеть самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410 и вертолёты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».
Воздушные парады состоятся в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 74 городах России.
Ранее жители Ростова-на-Дону могли наблюдать репетицию воздушного парада, во время которой 18 истребителей выстроились в небе в цифру «75».
Напомним, что проведение Парада Победы в Ростове было перенесено из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. При этом часть мероприятия пройдет в режиме онлайн. Кроме того, в 22.00 в южной столице военные проведут праздничный артиллерийский салют. Для этого планируется использовать шесть артиллерийских орудий и две салютные установки.