В Минобороны РФ рассказали о деталях воздушного парада над Ростовом

Напомним, что проведение Парада Победы в Ростове было перенесено из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. При этом часть мероприятия пройдет в режиме онлайн. Кроме того, в 22.00 в южной столице военные проведут праздничный артиллерийский салют. Для этого планируется использовать шесть артиллерийских орудий и две салютные установки.