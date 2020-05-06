В Следкоме отказались давать информацию о теле с канистрой в Ростовской области

Ранее телеграм-канал «Че по Ростову» сообщил, что в реке Тузлов в Аксайском районе полицейские обнаружили тело неизвестного мужчины со связанными ногами и привязанной к туловищу канистрой. Труп нашли в русле реки между поселком Красный и поселком Щепкин днем 1 мая. В сообщении отмечалось, что сейчас ведется расследование происшествия, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».