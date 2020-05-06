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В Следкоме отказались давать информацию о теле с канистрой в Ростовской области

6 мая 2020, 14:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Информацию о найденном теле неизвестного мужчины пока не разглашают, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы Следственного комитета Ростовской области.

«В интересах следствия мы не даем никаких официальных комментариев по этому происшествию», — отметил сотрудник ведомства.

Ранее телеграм-канал «Че по Ростову» сообщил, что в реке Тузлов в Аксайском районе полицейские обнаружили тело неизвестного мужчины со связанными ногами и привязанной к туловищу канистрой. Труп нашли в русле реки между поселком Красный и поселком Щепкин днем 1 мая. В сообщении отмечалось, что сейчас ведется расследование происшествия, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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