Владимиру Путину представили три этапа выхода из карантина

Как пишет телеграм-канал «Мейстер», в первую очередь власти готовы разрешить занятия спортом на открытых площадках и прогулки с детьми. Также планируется снять ограничения с бизнеса, для деятельности которого требуется небольшая площадь помещения (при условии соблюдения социальной дистанции).
На втором этапе будут разрешены уличные прогулки с членами семьи и открытие более крупных по площади помещений компаний, но с ограничением по числу одновременно обслуживаемых клиентов. Также планируется открыть учебные заведения.
На заключительном этапе жизнь постепенно вернется в привычное русло: откроются парковые зоны и скверы (при соблюдении социального дистанцирования), предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа обслуживаемых посетителей, начнется работа всех образовательных учреждений и организаций, гостиниц и заведений общественного питания.
Отмечается, что реализация этапов зависит от текущей эпидемиологической ситуации каждого региона в отдельности. Для этого в расчет берется темп прироста инфицированных, количество койко-мест для новых заболевших и охват тестирований.
Мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что в столице, которая является самым пострадавшем из-за пандемии городом в России, необходимо запустить работу промышленных предприятий и строек, но при этом не ослаблять режим самоизоляции.
Авторы канала пишут, что информацию по конкретным мерам реализации этого алгоритма стоит ожидать постепенно. Они также отметили особое место парков и скверов на каждом этапе, будто именно там основной источник инфекции, а не в метро, на предприятиях и стройках.