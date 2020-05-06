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Владимиру Путину представили три этапа выхода из карантина

6 мая 2020, 15:58
Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину представили последовательный план выхода из карантина, состоящий из трех этапов.

Как пишет телеграм-канал «Мейстер», в первую очередь власти готовы разрешить занятия спортом на открытых площадках и прогулки с детьми. Также планируется снять ограничения с бизнеса, для деятельности которого требуется небольшая площадь помещения (при условии соблюдения социальной дистанции).

На втором этапе будут разрешены уличные прогулки с членами семьи и открытие более крупных по площади помещений компаний, но с ограничением по числу одновременно обслуживаемых клиентов. Также планируется открыть учебные заведения.

На заключительном этапе жизнь постепенно вернется в привычное русло: откроются парковые зоны и скверы (при соблюдении социального дистанцирования), предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа обслуживаемых посетителей, начнется работа всех образовательных учреждений и организаций, гостиниц и заведений общественного питания.

Отмечается, что реализация этапов зависит от текущей эпидемиологической ситуации каждого региона в отдельности. Для этого в расчет берется темп прироста инфицированных, количество койко-мест для новых заболевших и охват тестирований.

Мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что в столице, которая является самым пострадавшем из-за пандемии городом в России, необходимо запустить работу промышленных предприятий и строек, но при этом не ослаблять режим самоизоляции.

Авторы канала пишут, что информацию по конкретным мерам реализации этого алгоритма стоит ожидать постепенно. Они также отметили особое место парков и скверов на каждом этапе, будто именно там основной источник инфекции, а не в метро, на предприятиях и стройках.

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